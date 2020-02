“Degusta con l’autore”, a Montenero due serate di cultura enologica

Iniziano le iniziative di promozione Turistico, Culturale e Commerciale a Montenero di Bisaccia, organizzate e promosse dal Cenacolo Culturale “Terra Mia” in collaborazione dell’Associazione Culturale Agrituristica “Keste Terre Onlus” e “DivinOlio Italia, in occasione del progetto turistico e culturale denominato “Enoteca Letteraria 2020 - Degusta con l’autore”. Due serate all’insegna della cultura enologica con il sommelier ”Rudy Rinaldi”, aretino di nascita ma molisano di adozione che presenta il suo libro bestseller Amazon “Vino Facile”. La presentazione del libro sarà guidata da Orazio Di Stefano e sarà l’occasione di conoscere meglio l’autore già vincitore in passato di numerosi premi in concorsi nazionali. Il libro è un vero e proprio manuale scritto per chi non ha conoscenze del vino e vuole cominciare a muovere i primi passi. Dal servizio del vino al ristorante, a come si produce un vino di qualità, dalle varie tipologie di vini a come fare una corretta degustazione, per finire con il metodo di abbinamento cibo-vino. Subito dopo la presentazione “Rudy Rinaldi” guiderà una degustazione di più tipologie di “Tintilia Molisana”, spiegando il proprio metodo di comunicazione del vino che è presente nel libro.

Le date da segnarsi per questo appuntamento sono venerdì 21 febbraio e venerdì 13 marzo a partire dalle ore 19.30 in poi, presso il Ristorante Tipico “Démodé” situato in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1/2 a Montenero di Bisaccia.