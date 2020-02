Montenero di Bisaccia, domani l’inaugurazione del nuovo parco giochi per bambini

Domani giovedì 20 febbraio alle ore 10,30 in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, nei pressi della Villa Comunale in zona Belvedere, verrà inaugurato il nuovo parco giochi per bambini.

L'iniziativa fa seguito alla riqualificazione dell'area, programmata lo scorso anno dalla Giunta guidata dal sindaco Nicola Travaglini, che ha visto tra le altre cose la rimozione e la successiva posa in opera di una nuova pavimentazione e di nuove attrezzature ludiche.

All'evento prenderanno parte gli amministratori comunali e alcune classi delle scuole locali. L'invito è stato rivolto anche al comitato dei genitori che ha promosso la raccolta fondi per l'acquisto di alcuni giochi.