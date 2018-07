5 Agosto torna in scena Festival del Saltarello Abruzzese a Cupello

Quarta edizione del Festival del Saltarello Abruzzese a Cupello. L'emblema della musica abruzzese protagonista Domenica 5 Agosto in una location suggestiva. Domenica 5 Agosto torna in scena nel suggestivo borgo di Cupello, in provincia di Chieti, l'interessante manifestazione del Festival del Saltarello Abruzzese.

L'evento, giunto alla quarta edizione, sta riscontrando sempre più apprezzamenti in termini di affluenza di pubblico. L'empatia tra la popolazione di Cupello e il saltarello è sempre più forte. La manifestazione è organizzata dal Comune di Cupello, dall'agenzia Crea Eventi-Matrimonio ed Eventi di San Salvo e dalla pagina Facebook Io amo l'Abruzzo.

Il programma della manifestazione musicale prevede il laboratorio di saltarello abruzzese con l'esperta Anna Anconitano alle 18:30. Il laboratorio sarà gratuito e aperto a tutti, agli esperti e ai neofiti del ballo che vogliono conoscere l'emblema musicale dell'Abruzzo. La location, affascinante e ricca di significato, è Piazza Largo del Re, nella centralissima Cupello.

Dalle 21:00 in poi la Compagnia aquilana di canto popolare e Li Litigarelle da Guardiagrele saranno i protagonisti insieme ad Anna Anconitano della quarta edizione. Tutti i curiosi, gli appassionati ed i neofiti potranno apprendere le radici, i suoni, la musica e le tradizioni del saltarello, il simbolo musicale per eccellenza dell'Abruzzo. Un importante momento per stare insieme, per ballare e per conoscere la storia di una terra meravigliosa come l'Abruzzo.