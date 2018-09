| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Al via i festeggiamenti in onore di San Pio da Pietralcina.

Di seguito il programma:

Sabato 22 settembre ore 21:00 veglia di preghiera,Rosario metato.

Domenica 23 settembre ore 17:30 Trasferimento della statua di San Pio dalla chiesa Parrocchiale al Monumeto in via Montegrappa accompagnato dalla Banda,ore 18:00Santa Messa Solenne e Processione.Ore 20:00 Fuochi Pirotecnici.A chiudere i festeggiamenti alle ore 21;30 ci sara' lo spettacolo di Uccio de Santis "Madu'".

La grande e diffusa devozione a San Pio ci orienti tutti verso Cristo, Maestro e Redentore dell' uomo.

La festa sia un momento di gioia, di conversione al Vangelo e di impegno personale e comunitario per rendere la fede non un sentimento privato ma una testimonianza visibile per costruire il regno di Dio nella storia.

Ringraziando il popolo della Citta' per il contributo offerto lo invito a pregare San Pio affinche' il dono della pace sia realizzabile nei cuori,nelle famiglie e nel mondo intero.