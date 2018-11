L'associazione Decebal di San Salvo festeggia il Centenario della Grande Unione romena

L'associazione socio-culturale "Decebal" in collaborazione con il Ministero per i Romeni nel Mondo, l'Ambasciata Romena in Italia e il Comune di San Salvo organizza lo spettacolo di fine anno per il Centenario della Grande Unione romena, realizzato dai bambini della Scuola romena di San Salvo.

Lo spettacolo si terrà venerdì 30 novembre alle ore 18:00 presso il Museo civico "Porta della Terra".