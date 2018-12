Una San Salvo che cammina con Maria Santissima

I due sacerdoti della città, don Raimondo Artese e don Beniamino Di Renzo, hanno condotto le loro due comunità, comunque unica in Cristo, per alcune strade di San salvo con il bagliore delle fiaccole accese da tutti i fedeli che hanno voluto vivere e dare un segno visibile dell'amore per la Vergine Santissima con la partecipazione alle celebrazioni del 7 dicembre.

Galleria fotografica di Simone Colameo e Nicola Palma Ucci