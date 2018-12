La notte più lunga dell'anno illuminata dal fuoco di San Tommaso. Si è rinnovata ieri 20 dicembre in piazza San Vitale la rievocazione storica e la tradizionale accensione del fuoco di San Tommaso (Lu fóche de Sande Tumuássë). Quest'anno ha sfilato per le vie della città il corteo con i cavalli della Horsemen Team e il Circolo Ippico San Salvese, che rievoca l’arrivo a San Salvo, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 1745, delle reliquie, provenienti da Roma, del Santo Patrono, San Vitale. Il fuoco affonda le sue radici nelle civiltà dell’antichità così come, del resto, le torce cerimoniali (le ‘Ndocce), le farchie e i falò di vario tipo che si accendono tra il 24 e il 25 dicembre in molte località della valle del Trigno.



L’accensione del fuoco di San Tommaso è stata fatta da don Raimondo Artese, parroco della chiesa di San Giuseppe, alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca che ha espresso un saluto e un augurio ai presenti.

Nella chiesa di San Giuseppe si è tenuta la benedizione dei taralli di San Vitale e in piazza, le musiche e i canti della New Generation, degli Amici delle Tradizioni, del Coro del Centro diurno anziani con la partecipazione delle compagnie teatrali del Teatro sperimentale “Renato Bevilacqua”, de “Lu Vrascire” e del “Sipario d’Argento”, della Protezione civile Fir Cb San Vitale, della Croce Rossa e della fanfara della Banda Città di San Salvo.

Foto di Nicola Palma Ucci