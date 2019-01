Siete tutti pronti per il canto della Pasquetta del 5 gennaio?

“…..La notte del 5 gennaio, infatti, quella che la tradizione vuole che arrivi la befana, si cantava per le case la "Pasquetta" (una volta in dialetto sansalvese oggi in italiano), un canto tradizionale che annunciava l'arrivo a Betlemme dei Re Magi, i quali, seguendo la stella cometa, giunti alla Sacra Grotta, portarono in dono oro incenso e mirra a Gesù Bambino….” (http://www.sansalvoantica.it/audio/pasquetta.html)

Il canto della Pasquetta è una tradizione tutta sansalvese che dopo un periodo in cui è passata nel dimenticatoio a causa del progresso e dell'avvento negli anni '70 della televisione, è ritornata a vivere 23 anni fa, grazie al desiderio e all’impegno di Nicola Iannace e di un gruppo di “Amici della Pasquetta” che hanno voluto far riscoprire il valore delle tradizioni come esaltazione di momenti di convivialità, di condivisione e di amicizia e allo stesso tempo anche di vicinanza umana per chi si trova in una situazione di difficoltà. Il canto è dedicato al maestro Evaristo Sparvieri, poeta e musicista, simbolo della cultura e delle tradizioni sansalvesi, che è riuscito a ritrovare il testo e la musica del canto della Pasquetta dietro l'insistente richiesta di Nicola Iannace.

Infatti oltre a coinvolgere altri amici in questa bellissima tradizione, da circa 18 anni “Gli amici della Pasquetta” commissionano un calendario, il cui ricavato, proveniente dalle offerte dei volontari, viene destinato a una famiglia o persona bisognosa segnalata dalla Caritas delle parrocchie di San Salvo o da un membro del gruppo che ha una conoscenza diretta di una situazione particolare. “Anche se è una piccola cifra è un modo per non farli sentire soli e per far sentire loro la nostra vicinanza” (Nicola Iannace).

Nel momento in cui questa tradizione è tornata in auge, il gruppo era composto da una quindicina di persone. Oggi sono arrivati a una cinquantina tra cantori e i musicisti storici Ivo Balduzzi alla fisarmonica, Ergilio Monaco alla chitarra classica e Fernando Sparvieri al mandolino.

Questo il programma del tradizionale canto della Pasquetta per le vie del paese del 5 gennaio 2018:

Ore 17.30 partenza da casa Iannace in via Milano

Prima tappa presso il fioraio Presutti in corso Garibaldi

Seconda tappa davanti la chiesa di San Nicola alle ore 18, alla fine della celebrazione della messa serale

Terza tappa in piazza Europa davanti la casa di Angelo D’andrilli

Quarta tappa davanti la pizzeria La Porta della Terre in corso Umberto I

Quinta tappa davanti al bar Bruno in corso Umberto I

Sesta tappa davanti il bar Biondo in via Roma

A conclusione del giro per le vie del paese, i cantori, i musicisti, insieme ai loro amici e parenti si ritroveranno per vivere dei momenti di convivialità presso il ristorante del Vecchio Casale dove ci sarà anche il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e i parroci don Raimondo Artese e don Beniamino Di Renzo nelle cui mani verrà consegnata l’offerta per la famiglia bisognosa.