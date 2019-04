Oggi si inizia a impastare, come si fanno le Sagnitelle? La ricetta

LE SAGNE. L’impasto viene fatto con l’aiuto di una impastatrice. Le masse impastate, vengono poste al centro di enormi tavoli. Poi si tagliano dei pezzi, che vengono rilavorati, fino a quando non diventano lisci. Si prendono poi “l’cannilli” (mattarelli con dimensioni diverse rispetto a quelli normalmente in commercio), e con questi si stende la pasta, fino ad uno spessore di circa un paio di millimetri.

Queste maxi sfoglie di circa 70/80 cm di diametro, arrotolate a quei mattarelli vengono srotolate su apposite “tavole” predisposte per l’occasione e cosparse di farina per evitare che si attacchino. Dopo aver fatto riposare le sfoglie, e prima che diventino troppo asciutte, si procede al taglio a mano delle sagnitelle. La particolarità di questa pasta è proprio la loro lavorazione manuale.

La stesura e il taglio di mani diverse, la rendono una pasta non uniforme, ma proprio per questo riesce a esaltare il sapore del sugo. Le sagne sono preparate da donne volontarie e vengono bollite nei tradizionali “cottori” di rame. Il condimento tradizionale è di solo pomodoro che consiste in un ragù piuttosto leggero e sul piatto si spolvera anche del formaggio grattugiato.