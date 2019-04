Domani a San Salvo l'antico 'Canto della Passione' con gli 'Amici della Pasquetta'

Per il tredicesimo anno consecutivo domani mercoledì 17 aprile “Gli Amici della Pasquetta” si ritroveranno per la rievocazione dell'antichissimo “Canto della Passione” di nostro Signore. Le parole le musiche sono opere del maestro Evaristo Sparvieri, indimenticabile poeta, musicista e simbolo di cultura per San Salvo.

La partenza è prevista alle ore 18 e attraversando le vie del centro si arriverà al'ultima tappa al Calvario alle ore 19,15 dove verrà depositato un vaso di "Sippiliuche" (germoglio).