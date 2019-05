A piedi da Pollutri a Casalbordino, sabato torna il Pellegrinaggio Mariano

Sabato 25 maggio si rinnova l’appuntamento con il Pellegrinaggio Mariano Pollutri-Casalbordino, quest'anno alla sua 25^ edizione.

Dalle 15,30 i partecipanti saranno accolti in piazza Giovanni Paolo I a Pollutri, in attesa dell’arcivescovo Bruno Forte. Alle 17 l'inizio della processione a piedi, in direzione della Basilica della Madonna dei Miracoli a Casalbordino.

Il tema di questo 25° appuntamento è “Maria Stella dell’Europa”.

La processione sarà guidata dal vescovo, dal priore della Basilica don Paolo Lemme, dal parroco di Pollutri mons. Michele Carlucci, dal parroco emerito don Giuliano Manzi, dal parroco di Casalbordino don Silvio Santatovito e dai molti sacerdoti della diocesi, con la partecipazione dei sindaci di Pollutri e Casalbordino, Antonio Di Pietro e Filippo Marinucci e di numerosi altri sindaci ed amministratori del territorio, assieme ad autorità civili e militari.

Il percorso è di circa 4 chilometri.

L'atto di devozione si ripete sulle orme di Alessandro Muzio, il contadino che nel 1576 ricevette l'apparizione della Madonna nel luogo dove ora sorge la Basilica.

Attesa la partecipazione di fedeli provenienti da tutta la diocesi di Chieti-Vasto e dalle parrocchie del vicino Molise.

A garantire la sicurezza ci saranno la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta" di Casalbordino, i Carabinieri della locale Stazione e la Croce Rossa di Casalbordino.

