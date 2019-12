Tradizioni: è la notte del “malocchio”

Secondo antiche tradizioni popolari, il cosiddetto “malocchio” è il manifestarsi di un mal di testa diffuso. Il rito contro il “malocchio” è stata una pratica molto diffusa, soprattutto nelle zone dell’Italia centro-meridionale.

Si fa ricorso a questa pratica quando questo mal di testa è generato da sguardi o commenti dettati da invidia. La persona è invidiata per le sue proprietà, il suo lavoro, i suoi figli, o in genere, qualsiasi cosa che possa scaturire l’invidia da parte di altre persone. Esistono varie versioni relative alla pratica contro il “malocchio” che vengono tramandate di generazione in generazione ma solo una volta all’anno, ovvero la notte di Natale. La “donazione” avveniva di solito davanti al fuoco acceso, bisbigliato all’orecchio.