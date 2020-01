San Salvo, il 16 gennaio torna "Lu Sand' Andonje" con "Gli Amici della Pasquetta"

Giovedì 16 gennaio torna "Lu Sand'Andonje", festività dedicata a uno dei Santi più amati d'Abruzzo, Sant'Antonio Abate. Anche quest'anno, per il 24esimo consecutivo, "Gli Amici della Pasquetta", coordinati da Nicola Iannace, intoneranno i tradizionali canti folkloristici per le vie del centro di San Salvo. Si partirà alle 17:30 da casa Iannace in via Milano per proseguire davanti la casa di Torricella. Seconda tappa davanti al fioraio Presutti in corso Garibaldi, terza tappa alla pizzeria La Porta della Terra in corso Umberto I per concludere il giro davanti la casa di Leone Balduzzi, poeta e musicista compositore del canto “La tradizione continua". Ad accompagnare i canti i musicisti storici Ivo Balduzzi alla fisarmonica, Ergilio Monaco alla chitarra classica e Fernando Sparvieri al mandolino.

A conclusione del giro per le vie del paese, i cantori e i musicisti chiuderanno la serata presso il ristorante "Poseidon" di San Salvo Marina.