Al via il bando VocAzione Impresa, incentivi a fondo perduto per disoccupati over 30

La Regione Abruzzo vuole sostenere l’avvio di nuove imprese da parte di soggetti disoccupati dopo una prima fase di orientamento, di potenziamento delle attitudini e di formazione.

Secondo criteri di premialità oggettivi e soggettivi saranno finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i più validi progetti d’impresa, a sostegno dei quali saranno forniti servizi di assistenza e tutoraggio per il primo anno di attività.

COSA FINANZIA

L’Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi:

FASE A – servizi ante creazione di impresa, comprendenti:

Servizi per il sostegno all’autoimprenditorialità

Assistenza personalizzata per lo sviluppo della idea imprenditoriale (definizione di dettaglio della idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc…);

Assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività da avviare

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime “de minimis” per la creazione d’impresa, finalizzati all’acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività.

FASE C – servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento, consistenti in:

consulenza legale, strategica, organizzativa, del lavoro e di marketing per la gestione della nuova impresa nel primo anno di attività (tutoraggio), finalizzati a sostenere l’avvio e ad evitare le difficoltà di sopravvivenza che la stessa potrebbe incontrare nella fase iniziale

Il completamento della FASE A, con la redazione del relativo business plan, è condizione necessaria per accedere alla successiva FASE B e presentare la candidatura per la concessione degli aiuti de minimis.

CHI SONO I DESTINATARI

L’Intervento è rivolto a persone con le seguenti caratteristiche:

a. aver compiuto il 30° anno di età;

b. avere residenza in uno dei Comuni della Regione Abruzzo;

c. essere in stato di disoccupazione;

d. non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili

e. non avere a proprio carico procedimenti per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea

f. se cittadino non comunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

Tali requisiti, pena l’inammissibilità, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di adesione.

COME SI ACCEDE ALLA FASE A – SERVIZI ANTE CREAZIONE D’IMPRESA

La presentazione della domanda di adesione (FASE A) deve essere effettuata a mezzo pec all indirizzo creazioneimpresa@pec.abruzzosviluppo.it di Abruzzo Sviluppo.

1. La domanda di adesione dev’essere redatta secondo la schema allegato (Allegato 1.A) ed inviata, a mezzo pec, a partire dalle ore 12:00 del giorno 25 maggio 2018 fino alle ore 12:00 del giorno 5 giugno 2018.

2. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura

3. Il numero massimo di destinatari che possono accedere all’Intervento di cui al presente Avviso è pari a 1000 (mille) così suddivisi:

a. 700 disoccupati che avvieranno nuova impresa/lavoro autonomo in uno dei comuni delle aree interne e di crisi (di cui alla Tabella A);

b. 300 disoccupati che avvieranno nuova impresa/lavoro autonomo in uno dei comuni non compresi nelle aree interne e di crisi

4. Le domande di adesione sono prese in carico ed esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di invio a mezzo pec.

COME SI ACCEDE ALLA FASE B – CREAZIONE D’IMPRESA

Solo i destinatari che hanno concluso la FASE A possono presentare candidatura per accedere ai contributi in regime de minimis per la creazione d’impresa (FASE B) finalizzati all’acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività. Sono ammissibili le nuove Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI) del settore privato da avviare in forma individuale, societaria e/o cooperativistica oppure i nuovi Studi Professionali, singoli e/o associati . Sono esclusi gli enti no profit e le società fiduciarie. Nel caso di società, cooperative e studi professionali associati: il richiedente in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 comma 1 deve assumere il ruolo di rappresentante legale; la compagine societaria deve essere composta per almeno il 50% in numero ed in quote da persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 comma 1. Le nuove imprese devono avere sede operativa nella regione Abruzzo con permanenza di almeno tre anni dall’erogazione del saldo del finanziamento, pena la revoca. Le nuove realtà devono costituirsi successivamente alla data di presentazione della candidatura al fine di assicurare il massimo effetto incentivante dell’intervento, pena la revoca. Spese ammissibili: spese di costituzione della nuova impresa (parcella notarile) nel limite di € 1.500,00. spese per l’acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature e mezzi targati ad uso strettamente ed esclusivamente strumentale all’attività, nuovi di fabbrica ; licenze, marchi, brevetti e software nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili; spese relative all’acquisizione di certificazioni ambientali, di qualità etc., nel limite massimo di € 1.000,00; quote iniziali dei contratti di franchising nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili; spese di gestione sostenute entro il primo anno di attività e nel limite massimo del 20% La spesa minima ammissibile e il contributo massimo sono fissati rispetto al settore economico di appartenenza del progetto secondo la tabella di seguito esposta:

Settore CONTRIBUTO massimo concedibile (90% della spesa ammissibile) Spesa MINIMA ammissibile Artigiani 36.000,00 20.000,00 Commercianti 22.500,00 10.000,00 Servizi 18.000,00 8.000,00 Professionisti 9.000,00 5.000,00

Le candidature per la FASE B, a pena di inammissibilità, devono essere inviate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo internet:

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.

La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 12.00 del 09.10.2018 e sino alle ore 12.00 del7.11.2018