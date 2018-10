Festa dei nonni: una lezione “speciale” per gli alunni della Scuola Primaria dell’I.C. 1 “Salvo D’Acquisto” di San Salvo

“A lezione dai nonni!”: i bambini di Via De Vito, con curiosità e tanto entusiasmo, hanno ascoltato i racconti, visto i giochi, le fotografie dei loro amati nonni che, con tanta dolcezza, affetto e pazienza, hanno saputo creare un’atmosfera magica con ricordi di altri tempi.

Martedì 2 ottobre alcuni nonni degli alunni delle classi 4^ A e 4^ B hanno varcato i cancelli della scuola Primaria di via De Vito, dell’I.C.1 “Salvo D’Acquisto”, per raccontare ai loro “numerosi nipotini” la vita di una volta fra ricordi e tradizioni.

Giorno dedicato ai nonni, come sancisce la Legge 159 del 31 luglio 2005, che ha individuato nel 2 ottobre la giornata per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. La giornata è stata l’occasione per ribadire l’importanza e la centralità della figura dei nonni così come riportato nella circolare ministeriale firmata dal Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, Giovanna Boda: “Nella società moderna è cambiato il ruolo sociale e familiare della figura dei nonni che è sempre più presente nella vita delle giovani generazioni a casa e a scuola. La “Festa nazionale dei nonni” quindi, deve rappresentare uno spunto di riflessione e occasione di incontro intergenerazionale nelle classi, per promuovere dibattiti e approfondimenti che prevedano, ove possibile, la partecipazione dei nonni, quali portatori di memoria, di esperienza di diversi percorsi di vita che possano aiutare gli studenti nel loro cammino educativo e di crescita, con uno sguardo più consapevole verso il futuro”.

Le insegnanti Silvia Orfini, Rosangela Paganelli e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annarosa Costantini, hanno tradotto in realtà le suddette parole: i piccoli alunni della Scuola Primaria hanno avuto l’occasione di trascorrere alcune preziose ore a scuola insieme ai loro nonni tra interviste, racconti e attività laboratoriali incentrate soprattutto sui giochi del passato.