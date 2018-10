Ci sono due pini secchi da abbattere?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' veramente strano e' incomprensibile che in via Sandro Pertini, di fronte alla sede del corriere epresso (Bartolini) ci siano da qualche anno due pini secchi che possono creare problemi alle persone e alla circolazione e non vengono abbattuti.

Forse a San Salvo si preferisce abbattere gli alberi verdi e rigogliosi anziche' quelli secchi?