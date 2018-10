| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Di solito quando devo fare un'omelia o una catechesi non mi preparo, ma mi ricordo sempre le parole del mio accompagnatore spirituale, appena mi sono ordinato sacerdote, che mi disse: “Quando predichi, prima prega tanto, invoca lo Spirito Santo e parla con il cuore”. Preghiera forte e far parlare il cuore.

Andando a parlare ad un supercarcere e camminando velocemente con la macchina per trovarmi in orario, ascolto in radio la bellissima colonna sonora di Nicola Piovani de “La Vita è Bella”, vincitore di tre premi oscar.

Mentre ascolto questa musica spensierata, penso a questo film, ambientato in un campo di sterminio nazista, dove il protagonista Roberto Benigni fa credere al figlio che la vita è bella ed è un gioco, nonostante intorno a lui c'è la guerra e la malvagità. Questo è il compito di noi sacerdoti, ma anche di tutti i genitori, gli insegnati e gli educatori, che nonostante ci può essere la guerra dentro e fuori di noi, la vita è bella ed è degna di essere vissuta. Proprio vivendo così la vita scorre più bella e più leggera.

Poi accelerando con la macchina, rallento in curva ed i miei occhi rimangono colpiti da un lenzuolo bianco messo su un ponte, messo sicuramente da un folle innamorato, con questa scritta grande fatta con lo spray nero indelebile: “ANCHE TU SEI UNA PERSONA SPECIALE E AVRO' CURA DI TE”.

https://parrocchie20.cittanet.net/2018/10/16/quando-predichi-prima-prega-tanto-invoca-lo-spirito-santo-e-parla-con-il-cuore/