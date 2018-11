Il 1 dicembre uscirà il primo singolo della band sansalvese "Tana del Verme"

"Tana del Verme", un nome che al primo acchito può far sorridere ma che per Francesco, Cristian e Piero significa passione, sacrificio e tanta amicizia. Questi tre ragazzi con base a San Salvo, dopo svariate esperienze musicali, decidono di dedicarsi a questo progetto, nato nel marzo del 2018 con il solo intento di suonare del sano punk rock italiano di chiara matrice anni 90. I riferimenti sono palesemente riconoscibili, Derozer, Peter Punk ed Impossibili su tutti.

A settembre entrano negli Hell Smell studios di Roma e registrano la loro prima fatica discografica, suscitando da subito l'interesse di svariate etichette discografiche. Firmano con la genovese This is core records, realtà di riferimento nel panorama punk italiano e molto attiva nel settore del live booking che già sta pianificando importanti impegni live su tutto il territorio nazionale per questi tre punk rockers locali. Grazie alla professionalità della agenzia ligure Lucerna films (Meganoidi ,punkreas,sky arte,zoo di 105), girano il video clip del loro primo singolo "Generazione Inutile " che uscirà il 1 dicembre e sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali della rete. Intanto i tre amici si preparano a presentare il loro primo disco, presentazione che avverrà il 22 dicembre presso il Bobby's live club di San Giacomo degli Schiavoni. Per tutti gli aggiornamenti c'è la loro pagina Facebook e Instagram, sicuramente ne sentiremo delle belle!