Come cambia il bollo auto 2019: le novità

Il bollo auto potrebbe trasformarsi da tassa di proprietà in tassa al consumo,ma prima di andare avanti è bene che ognuno di noi controlli se ha pagato il bollo e lo si può verificare sul sito delle Agenzie delle Entrate.

ll bollo auto è una tassa automobilistica che va pagata per il semplice possesso dell’auto,se si ha una macchina ferma in garage la tassa va pagata.

La proposta presentata dal Parlamento Europeo “il bollo auto europeo sarà legato ai chilometri percorsi.”

I criteri per calcolare il costo del bollo saranno uguali per tutta l’Europa,gli stati stabiliranno le tariffe, da tassa di possesso sarà trasformato in tassa di consumo.

Si ipotizza il pagamento su una stima dei kilometri percorsi in un anno,ma questo presuppone che su tutti i mezzi ci sia un dispositivo capace di registrare i km percorsi ,ma si tende anche a voler installare dispositivi simili alle scatole nere e controllare tutti i nostri spostamenti,.a mio avviso una accise sulla benzina