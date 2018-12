Linea Verde, domani domenica 23 dicembre su Rai Uno puntata dedicata all’Abruzzo

Linea Verde festeggia il Natale con una puntata speciale dall’Abruzzo. Cuore del racconto è il piccolo paese di Santo Stefano di Sessanio, che appare come un incantevole presepe innevato, dove tutti gli abitanti sono impegnati nella preparazione del pranzo delle feste.



Il viaggio di Federico Quaranta verso Santo Stefano parte dal Gran Sasso, da Campo Imperatore e lo porta da un allevatore di maiali neri di Castel del Monte, alle Grotte di Stiffe dove incontra anche i ragazzi dell’enoteca del paese e infine a Rocca Calascio.



Mentre Federico si trova in cima al Gran Sasso Daniela Ferolla entra nel ventre della montagna, per raccontare come sotto 1400m di roccia si studino i segreti dell’universo. Si trova nei laboratori nazionali del Gran Sasso. A Natale non può mancare il torrone, soprattutto il torrone morbido al cioccolato de L’Aquila. Daniela non resiste alla tentazione di vedere come si fa.