Recita parrocchiale con bambini e ragazzi che divengono esempi per i grandi

Il 6 gennaio è la data in cui la Chiesa festeggia l’Epifania ossia la “Manifestazione” di Nostro Signore. Per dare risalto a questo giorno la parrocchia di San Nicola ha organizzata una recita natalizia dal titolo “Natale ti mette le ali”con i bambini e i ragazzi che vi hanno voluto partecipare. .

Il mettere le ali è quanto ha fatto l’intera equipe che ha dato vita allo spettacolo a partire dai ragazzi quattordicenni che hanno seguito e organizzato l’intero spettacolo. Come ha sottolineato Francesca Di Marco, l’educatrice che ha supervisionato il tutto, questi adolescenti potevano fare tanto altro ma hanno scelto di donare una buona fetta del loro tempo delle vacanze natalizie a questi ragazzi e bambini che dovevano cantare e recitare. Ci hanno messo il cuore e questo è stato pienamente recepito da coloro dei quali si sono messi a disposizione, i più piccoli.

Tutto era a puntino a partire dalla scelta del testo da portare in scena. Tanti sono stati gli input che hanno potuto far riflettere anche gli adulti. In una scena c’erano due bambine che si scambiavano dei regali per il Natale e questi non erano degli oggetti ma un foglietto in cui ognuna prometteva di mettere a disposizione dell’altra un suo carisma e quindi di donare del tempo, bene dal valore incommensurabile. È molto più semplice regalare un oggetto che il proprio tempo.

