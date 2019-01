Oggi pomeriggio incontri di "Psicodramma"

La prima domanda che nasce spontanea è: "cos'è lo psicodramma"? Cos'è lo Psicodramma Analitico Junghiano?

Lo psicodramma, come tecnica terapeutica nasce grazie all’opera di J. Moreno. E' una tecnica terapeutica nella quale si lavora in gruppo. Il gruppo rappresenta il teatro intrapsichico, dove ognuno può mettere in scena, coadiuvato dalla presenza dei componenti del gruppo, i vissuti della propria vita sotto forma di racconto ma anche di gioco.

In gruppo, dopo una fase iniziale di attività di riscaldamento necessaria per fondare la “matrice di gruppo” che permette l’affidamento all’altro, vengono via via messi in scena esperienze di vita, sogni, conflitti interiori, desideri, traumi della propria infanzia sia attraverso il racconto che attraverso la drammatizzazione del vissuto.

Attraverso il racconto del vissuto e l'amplificazione gruppale, ogni contenuto del singolo diventa contributo per il gruppo e del gruppo... verso una maggiore conoscenza di sé e una risoluzione di conflitti intrapsichici.



Si lavora in gruppi eterogenei con un minimo di 6 partecipanti, fino ad un massimo di 15.



Inizieremo questo viaggio con un incontro mensile di 90 minuti. Le date verranno stabilite di volta in volta.