Unisciti a noi nel Nordic Walking e Camminata Sportiva

Buongiorno. Siamo a fine gennaio e la primavera è alle porte. Che ne pensi di praticare uno sport in compagnia per godere dei benefici fisici e condividere emozioni. Unisciti a noi del Sentiero del Qi. Nordic Walking e Camminata Sportiva, entrambi per tutti, sono gli sport che pratichiamo. Non ti resta che contattarci. Noi saremo lieti di averti con noi. Per info Rosita 3311097045, Stefano 3476238600.

Foto di repertorio