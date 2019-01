Salento Photography supera la prima fase di un contest nazionale con una foto di Bagnoli del Trigno

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Sono enormemente soddisfatto del risultato raggiunto finora e spero di riuscire a vincere la finalissima." Antonio D'Aulerio, in arte Salento Photography, ha deciso di partecipare al contest nazionale organizzato da Italiastyle20, con una foto suggestiva che ritrae Bagnoli del Trigno, piccolo comune molisano.

"Priva di fotomontaggi, questa immagine è stata scattata una settimana fa ed ha già raggiunto moltissimi like. Per superare la fase finale ho bisogno di un semplice like. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che mi hanno sostenuto finora."

Per votare la foto è possibile cliccare sul seguente link: https://www.instagram.com/p/BtDVOzWFwQg/?fbclid=IwAR18Gmr1smkDNSASlAIW_0n72InNDer_MQ_tpYIbeHtbOinBipTMg9quOrc