Sono in programma "Seminari di Narrazione Autobiografica"

Lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Conti ha organizzato due seminari di "Seminari di Narrazione Autobiografica"

Due esperienze singole, o un breve percorso, attraverso l’identità primigenia, corporea e interpersonale. Di seguito il programma e le tematiche



1° Seminario - ESPERIENZE SENSORIALI.

Domenica 3 marzo 2019, ore 10:30-13:00.

Introducendo il significato del lavoro autobiografico si ripercorreranno percezioni corporee essenziali, a queste si assoceranno sensazioni, ricordi, parole. Un dialogo interiore e vivo potrà restituire voce e profondità abbracciando, nutrendo, il proprio essere nel mondo.

“Bisogna dar corpo, creare un mondo dotato di peso e di spessore”. (F. O’Connor)



2° Seminario - LESSICO FAMILIARE.

Domenica 17 marzo 2019, ore 10:30-13:00.

Attraverso il confronto con il pensiero analitico sul femminile e sul maschile si esplorerà il mistero del loro incontro, da cui origina un nuovo progetto incarnato. Saranno sempre le più semplici parole a permettere di superare l’imbarazzo che il “non detto” comporta.

“Il mistero crea un grave imbarazzo per la mentalità moderna”. (F. O’Connor)

“Quello che [lo scrittore] vedrà in superficie lo interesserà solo in quanto passaggio per arrivare a un’esperienza del mistero stesso”. (F. O’Connor)

In questi seminari tematici si scriverà, pian piano, con poche parole alla volta, per riscoprire, per celebrare forse, il mistero e il senso della relazione con se stessi.

Informazioni: 338.9866874 (Dott. Giorgio Conti).



Iscrizioni: Mondadori Bookstore Vasto, Via circonvallazione Histoniense, 3 - Vasto (CH); tel. 0873.380186.