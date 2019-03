Il saluto di Giampaolo allo zio Egidio

Quando senti e leggi notizie di morti sul lavoro, molto spesso persone ultrasessantenni in procinto di andare in pensione, ti fermi un attimo a pensare a quanto faccia schifo lo stato italiano, a quanto sia marcio, marcissimo il sistema italiano...quello dove un povero cristo per lavorare deve andare in mezzo al mare, in mezzo al nulla lontano dall'affetto dei suoi cari! Non è giusto morire cosi, non è giusto non lo accetto e non lo accetterò mai!

Ci mancherai un sacco.. dai la forza a tutti noi che siamo qui giù per affrontare tutto questo dolore misto ad incredulità ed incazzatura, per quanto accaduto!

Ricorderò e ricorderanno, quanti ti hanno conosciuto, la tua allegria contagiosa: sempre con la battuta pronta e con la tua voglia di vivere...

Non abbiamo fatto in tempo a fare quella famosa rimpatriata che volevi fare, ma sono sicuro che, un giorno ci rincontreremo e sarà una grande FESTA!

CIAO ZIO VEGLIA SU DI NOI