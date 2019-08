Tutto pronto per “Tu si che vali”: appuntamento questa sera e domani a Cupello

Tutto pronto per “Tu sì che vali”, l’evento in programma oggi e domani a Cupello. La manifestazione, con l’obiettivo di promuovere il talento in tutte le sue forme artistiche (canto, ballo, recitazione, cabaret), si svolgerà in Piazza Garibaldi a Cupello alle 21. Per l’evento ci sarà una composta da professionisti, ognuno nel proprio settore, che aiuteranno a decretare i vincitori dell'edizione 2019.

“Quest’anno, l’Associazione 3punto1, in occasione di ‘Tu Si Che Vali 2019’ supporterà il progetto ‘Special Angels Dance School’ portato avanti con tenacia dalle sorelle Virginia e Martina Di Carlo. – si legge sulla pagina facebook di Tu Sì Che Vali - Il progetto Special Angels ha come sottotitolo #liberidivolare, perché si fonda su una frase di Jim Morrison molto cara a Virginia e Martina, ovvero ‘Ognuno di noi ha un paio d’ali, ma solo chi sogna impara a volare’. Le Sorelle Di Carlo vogliono che tutti abbiano la possibilità che ha avuto Virginia e che siano #liberidivolare. Tanti ragazzi con delle disabilità non sanno neanche di poter fare attività. Molto spesso, purtroppo, li tengono chiusi. E noi vorremmo cambiare la mentalità di alcune persone. Il progetto Special Angels comincerà con una scuola di danza, a Druento (TO) con l'intenzione di espandersi a macchia d'olio in tutto il territorio italiano. Le ‘Di Carlo Sisters’, così amano farsi chiamare, saranno nostre ospiti in entrambe le serate di TSCV e con l’aiuto di tutti, contribuiremo a portare avanti il loro progetto."

Per la serata di domani, sarà la showgirl Alessia Macari a sostituire l’ospite inizialmente previsto, Francesca Brambilla. “A causa di problemi familiari, l’ospite della Finale di domani, Francesca Brambilla, non potrà essere presente a ‘Tu Sì Che Vali’ – Cupello.” Lo ha fatto sapere la stessa showgirl in un comunicato stampa inviato all’organizzazione ed ai suoi fan. L’associazione 3punto1 ha subito attivato tutti i canali possibili, per regalare comunque alla Finale un ospite d’eccezione per l’importante ruolo di Madrina. Per questo compito, è stata scelta la showgirl Alessia Macari. Si potrebbe dire Avanti un altro! Cambio di madrina sul palco della finale di Tu Sì Che Vali! La “Bona Sorte” Francesca Brambilla porta sul palco “La Ciociara” Alessia Macari, che la sostituirà nel ruolo di madrina della Finale di “Tu sì Che Vali”.