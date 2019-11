Al via la rassegna cinematografica "La Bellezza (R)Esiste!": ecco tutti i film in programma

Al via la nuova edizione della rassegna cinematografica del Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo, "La Bellezza (R)Esiste"! I film in programma sono stati scelti per esplorare alcuni temi di questi tempi dalle dinamiche così complesse e controverse.

"La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro - 17 novembre 2019

"Lady Bird" di Greta Gerwing - 1 dicembre 2019

"La vita possibile" di Ivano De Matteo - 15 dicembre 2019

"Rara. Una strana famiglia" di Radu Mihaileanu - 5 gennaio 2020

"Girl" di Likas Dhont - 19 gennaio 2020

"Figlia mia" di Laura Bispuri - 2 febbario 2020

"Wonder" di Stephen Chbosky - 16 febbraio 2020

"Stella" di Sylvie Verheyde - 15 marzo 2020