Auguri Michelangelo Pezzotta

18 anni…

Quante volte abbiamo immaginato questo giorno, fantasticando con gli occhi luminosi di gioia.

Tua madre ha fatto una cosa bellissima 18 anni fa, quella di mettere al mondo un tenero patuffolo che in casa Pezzotta, ha portato grande amore e felicità!

Oggi compi 18 anni, un passo importante caro Amico nostro, perché diventi maggiorenne, ma tu fin da piccolo sei stato sempre responsabile, forte, tu lo eri già da piccolo.

Noi ti Auguriamo tutto il bene di questo mondo, non cambiare mai, sei il nostro DAMANTE PREFERITO, sei per noi un FRATELLO!

TI VOGLIAMO BENE,

ROSSI DAN e PASTORE GIUSEPPE

AUGURI