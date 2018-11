Tanti auguri Fabio per il riconoscimento come Energy Manager

Ieri 6/11/2018 un importante riconoscimento come Energy Manager del settore industria è stato assegnato dal FIRE (Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia) e dall'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) nell'ambito dell'evento fieristico KEY ENERGY 2018 tenutosi a Rimini, a Fabio Menna per aver seguito ed attuato diversi interventi di miglioramento energetico.

Efficienza Energetica e Risparmio Energetico: sensibilità e opportunità in forte crescita, una scommessa vincente per tutti