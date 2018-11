"Buon compleanno Andrea" dalla tua mamma

E arrivasti in un giorno di pioggia. .tra lacrime di gioia e dolore

A scaldare il mio cuore

Tu così piccino

Ti stringevo tra le braccia

Eri per me il più bel dono divino

Tra un sorriso e un pianto

Ti ho amato tanto

.se potessi ti regalerei la luna

Ma posso augurarti solo tanta fortuna

Fortuna x un domani migliore

Dove non manchi mai mai il mio grande amore.

Non temere la vita

È solo una partita....

Non importa vincere o partecipare

È solo il meglio di te che

Sempre dovrai dare.....buon compleanno la tua mamma.