Auguri mamma...papà ti direbbe "oggi andiamo al ristorante"

Oggi mia mamma festeggia 81 anni. Sono sei anni che si occupa a tempo pieno di mio padre suo marito: la mattina gli fa il bagno a letto. gli fa fare colazione a letto, a mezzogiorno lo fa sedere sulla sedia e gli da da mangiare, poi lo rimette a letto e il pomeriggio si ripete come la mattina. Tutto questo insieme a me o con Lucia che si occupa di mio padre quando io non ci sono. Ma mia mamma è sempre con lui

...Auguri mamma! Papà se potesse ti direbbe "Oggi andiamo al ristorante con i tuoi figli nostra nuora e le nostre nipoti."

Ancora auguri mamma