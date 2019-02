Tantissimi auguri Rocco e Lidia per i vostri 50 anni di matrimonio!

Gran festa oggi in casa Torino. Rocco Torino e sua moglie Lidia oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. Stamattina i due sposi sono stati benedetti da don Raimondo Artese nella chiesa di San Giuseppe e circondati dall'affetto dell'intera comunità. Quanta tenerezza e quanta bellezza negli sguardi che si scambiavano durante la benedizione. Occhi che dicevano ancora "ti amo". In questi 50 anni di matrimonio sono passati per la porta stretta superando le tante difficoltà che la vita ha loro riservato.

Che il Signore vi continui a benedire con ancora tanti anni di matrimonio.

Un augurio speciale dall'intera redazione di cittanet agli sposi Rocco e Lidia, alla figlia Annalisa e al genero Pierino Spenza.