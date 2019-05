Auguri Osvaldo Carusi per i tuoi 60 anni

Oggi compi 60 anni. Nella vita ne hai superate tante e non ti sei abbattuto mai. Perché grande è la forza d’animo che hai. Ci sostieni sempre, ci consigli la strada migliore, ci vuoi bene come solo tu sai fare. Ci hai fatto diventare grandi con valori importanti insegnandoci il rispetto e l’educazione ma soprattutto tu sei e sarai sempre quella persona che nonostante tutto c’è e noi ci saremo per voi. Auguri papà.

Gianluca, Patrizia, Matteo, Alessio e Gildo.