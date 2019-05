I 18 anni rappresentano un nuovo inizio. Vivi la vita al massimo, ma con la testa sulle spalle. Non aver mai paura di sbagliare e impara sempre a saper rialzarti da ogni caduta. Guarda lontano, molto lontano, ma custodisci nel cuore le tue radici, perché esse saranno per sempre il tuo rifugio. Ti auguro di cuore di avere una vita meravigliosa come meriti.

La tua cara zia Elva