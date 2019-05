Buon compleanno don Beniamino Di Renzo, gli auguri della comunità parrocchiale

Scriveva don Primo Mazzolari - " CHE BELLO INCONTRARE SACERDOTI ILARI E SOLARI PERCHE' INNAMORATI E TESTIMONI VIVENTI DI UN CRISTO NON SOLO MORTO MA POI RISORTO".

Ti ringraziamo Buon Dio per il dono di don Beniamino, per la sua vita, per la sua vocazione e per il suo ministero pastorale qui tra noi.

Grazie per il dono di questo pastore sempre "in ascolto" del suo gregge e sempre testimone di misericordia, comunione, speranza e gioia nella fede in Cristo Risorto.

Caro Don Beniamino, auguri ti cuore.

Ti vogliamo bene. La tua comunità parrocchiale