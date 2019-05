Auguri di buon compleanno carissima Pina da DJ Lorenzo. Sei sempre stata e sarai sempre una persona solare, sincera e molto attiva come collaboratrice parrocchiale. In questo giorno così speciale per te carissima Pina si vogliono aggiungere anche i giovanissimi della parrocchia molto fedele a te ma sopratutto a noi tutti. Auguri di buon compleanno anche dalla intera redazione di SanSalvo.net.