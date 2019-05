Buon compleanno Patrizio

Le giornate di ieri e oggi sono giornate importanti, perché vi permettono di capire quanto siate importanti per me! A voi che vi fate sempre in 4 per le persone a cui tenete senza mai pretendere un grazie, ma oggi un grazie ve lo diciamo noi per essere semplicemente ciò che siete ora e che sarete in futuro, delle persone meravigliosamente semplici e sane. vi auguriamo il compleanno piu bello di sempre e che tutti i vostri sogni possano diventare realtà.