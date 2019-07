E' arrivata la pensione! Auguri a Mario Ortolano per questa "Nuova Vita"

"Sei di San Salvo se..." conosci Mario Ortolano il Pizzaiolo! Negli anni 80, negli anni di HappyDays, Mario apri la Pizzeria Arnold's, come il fast food della famosa serie televisiva, in via dello Stadio riscuotendo un enorme successo. A metà degli anni novanta, quando le Tele+ non era ancora dentro le case dei sansalvesi, Mario prese in gestione il ristorante pizzeria Il Giardino; il sabato, la domenica e il mercoledì di coppa diventava il ritrovo fisso di tanti appassionati di calcio. Poi cambia il mondo delle Pay-Tv, ormai alla portata di tutti, e il Comune proprietario delle mura decide di smantellare l'immobile dove era situato il locale ed è attualmente allocato il nuovo teatro ancora mai utilizzato. Corre l'anno 2007. Mario con la sua inseparabile moglie Brigida si vedono costretti a rimettersi in gioco, rimboccarsi le maniche non li spaventa e (dopo una stagione a Vasto Marina) riescono ad aprire la loro terza attività il ristorante pizzeria Malia. Oggi, però, è arrivato per Mario il momento del meritato riposo, un nuovo Percorso di Vita lontano dalle preoccupazioni del lavoro, per dedicarsi spensierato alle passioni, agli hobbies e alla adorata Famiglia.

Chi conosce Mario conosce un grande lavoratore, conosce un Uomo Buono, Onesto ed Idealista.

Auguri a Mario e tutta la famiglia Ortolano Brigida, Evelyn e i suoi due bimbi, Antonio e Serena.