Oggi non ti diremo che sei la mamma e la moglie migliore del mondo, no, sarebbe la solita frase banale... Oggi invece vogliamo dirti che ti ringraziamo per quella che sei ogni giorno: mamma e amica, buona e severa quanto basta per farci crescere, moglie premurosa, sempre pronta a sostenermi...

A te che ci trasmetti amore e senso del dovere, a te che sei la colonna portante della nostra famiglia, vogliamo fare i migliori auguri per i tuoi 40 anni.