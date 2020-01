Nozze d’oro per la coppia Angelo Gabriele Manes e Giovanna Raspa

Il 3 gennaio 1970 nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo convolarono a nozze Angelo Gabriele Manes e Giovanna Raspa. Oggi, venerdì 3 gennaio 2020, rinnoveranno la loro promessa di amore eterno alle ore 18.00 nella chiesa dell’Addolorata (ex chiesa San Nicola). Dalla loro unione sono venuti al mondo i figli Davide e Fausto, per poi arrivare la nuora Anna e i nipotini Noemi e Sara. Auguri ad Angelo Gabriele e Giovanna per le loro “prime” nozze d’oro.