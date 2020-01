Benvenuta al mondo piccola Sveva

Oggi diamo il benvenuto ad una nuova vita.

La accogliamo con la gioia e con la meraviglia che accompagna ogni volta il miracolo della nascita.

La forza della vita trova sempre il posto dove scorrere per rinnovare promesse di amore.

Come portatrici di un pezzo che Loredana ha lasciato nel mondo, vogliamo abbracciare Sveva, come farebbe una nonna, come farebbe la sua nonna e le auguriamo che la vita le doni la stessa forza e intensità di quel carattere che ci muove ancora nei nostri progetti.

Infine Auguri a mamma Rebecca e a papà Michele che oggi nascono come genitori e che scopriranno quanta potenza si genera dall’amore per una figlia.