Per questo tuo compleanno ti auguriamo quello che ti augureremo sempre: che il tuo sorriso continui a illuminare la casa e le persone con cui sei, e che la tua risata contagi tutto e tutti. Ti vogliamo bene, mamma. Un bene infinito che non finirà mai e che non teme né il tempo né le distanze. Tanti auguri per i tuoi 50 anni Vania!

I tuoi figli