NEXKOND compie oggi vent'anni

2000-2020…venti anni di attività immobiliare, di sfide, di innovazione, di impegno e di professionalità.

Era il 2000 quando dall’idea di due ragazzi, allora giovanissimi, nasceva NEXKOND, frutto della passione e dell’interesse nel settore che sin da bambino mi hanno accompagnato essendo l’attività di famiglia.

Oggi, arrivato a quest’importante traguardo, sento il desiderio di ricordare questo importante giorno con un ringraziamento particolare a tutti coloro tra soci e collaboratori di ieri e di oggi che hanno contribuito e che ancora lo fanno nel tempo a rendere la nostra piccola azienda un punto di riferimento del settore immobiliare della nostra zona.

Voglio esprimere gratitudine a tutti i Clienti che ci hanno dato fiducia sia nell’acquisto che nella vendita delle loro case, a tutti i Costruttori che in noi hanno creduto e ci hanno dato fiducia nella realizzazione dei loro progetti.

Un grazie speciale alla mia Famiglia che sempre mi è stata vicina.

Venti anni di dinamico impegno che anche in periodi di criticità economiche e particolari restrizioni come quelle che stiamo vivendo non ci fanno arrendere ma ci stimolano a nuovi traguardi da raggiungere per il futuro che ci aspetta.

Un occasione speciale in cui rinnoviamo il nostro impegno a fornire con identica passione e maggiori competenze soluzioni adeguate per ogni tipo di clientela.

Un grazie di cuore a tutti.