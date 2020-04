Denise Bucciante non si arrende: apre Dou-Dou prima infanzia

Apre, a San Salvo in Strada Istonia, Dou-Dou un nuovo negozio di articoli per la prima infanzia. Denise Bucciante nonostante il periodo di emergenza sanitaria, ha deciso di portare avanti quanto prefissato per il suo futuro. Un momento particolare per questa giovane imprenditrice che oltre tutto è in dolce attesa.

Auguri a Denise e alla sua famiglia per questo inizio di attività e per la gravidanza in corso.