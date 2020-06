Allo Sport Village di San Salvo sport per tutte le età!

Dopo un lungo periodo di pausa dovuto all'emergenza per il Coronavirus, lo Sport Village San Salvo ha ripreso le sue attività, e lo ha fatto proponendo un mensile imbattibile a soli 29 euro!

Inoltre per andare incontro alle famiglie e alla loro voglia di stare insieme, lo Sport Village propone "l'affitto" esclusivo della vasca piccola o di una corsia della piscina, a soli 5 euro a persona/ora.

Nella massima sicurezza e osservanza delle disposizioni ministeriali sul Coronavirus inoltre, si potrà usufruire anche degli spogliatoi e delle docce in piena comodità!

Da lunedì 8 giugno riprenderanno alla grande tutti i corsi fitness e acquagym, per tornare a vivere pienamente la vostra voglia di sport e dal 15 giugno, presso il Poseidon Beach Village riprenderanno i Campus sportivi dello Sport Village per i ragazzi dai 6 ai 14 anni fino al 31 luglio, godendo in un un'unica struttura del mare, della piscina e dei campi sportivi.

Lo Sport Village ancora una volta propone attività per tutti, dai più piccoli ai più grandi, non vi rimane che scegliere la vostra attività!