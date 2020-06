La Farmacia Leone Magno spegne la prima candelina

E’ passato già un anno da quando, nel giugno 2019, iniziò l’avventura sansalvese delle dottoresse Leila Primavera, Mariangela Antenucci e Sabrina Lucci che, con la vincita del concorso bandito nel 2012, realizzarono il loro sogno con l’inaugurazione della Farmacia Leone Magno.

Dopo un anno le dottoresse vogliono ringraziare San Salvo che le ha accolte calorosamente e, nonostante il periodo difficile causa covid, esprimere soddisfazione per la loro attività in prima linea a supporto di tutti i cittadini.

“È già trascorso un anno dall’inizio della nostra avventura, dall’apertura della Farmacia Leone Magno. Un’avventura che ci ha portato tante soddisfazioni, per cui non possiamo che ringraziare tutti i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia. Cogliamo anche l’occasione per invitare chi non l’ha ancora fatto a venirci a conoscere.

Vi aspettiamo per continuare a consigliarvi con tutta la nostra passione e professionalità”.