Cosa può fare una Web Agency per la tua attività? Ne parliamo con Good Working, agenzia web di Vasto

Tra paradosso e preoccupazione, possiamo registrare come molte aziende, solo durante il lockdown, abbiano scoperto l’esistenzadel web. Ma, solo successivamente, il ruolo delle Web Agency. Questa la situazione di molte aziende, negozi e imprese italiane. Realtà commerciali che fino a Febbraio-Marzo 2020 (sì, 2020) pensavano che il web fosse solo una bacheca dove affiggere un manifesto pubblicitario. Come fosse una cartellonistica stradale o come una versione non cartacea delle pagine bianche (qualcuno se le ricorda?).

Il cambiamento del web

Internet, oggi, non è più quello di qualche anno fa. Oggi è una realtà dinamica e potremmo dire viva. Qui entra in gioco il fondamentale ruolo di una Web Agency. Che non è tanto quello di qualcuno che fa il “lavoro sporco” o che “pago per non occuparmi di quegli aspetti”, quanto quello di professionisti che vivono il web, ne conoscono le dinamiche e sanno consigliare quali strategie adottare.

Che è quanto hanno fatto Giuseppe e Luca Barbagallo di Good Working, una Web Agency che parte dalla consapevolezza della grandeimportanza delle attività professionali locali. Se per molti aspetti il web ha allargato i confini e abbattuto le barriere, dall’altro ha permesso di valorizzare le attività presenti sul territorio.

Cosa può fare una Web Agency per il vostro business

Per capire l’importanza di affidarsi ad una Web Agency, prima è necessario domandarsi come le persone trovano la vostraattività sul web. Se fanno una ricerca, quali risultati trovano? Ma, soprattutto, trovano dei risultati? Che immagine ottengono dall’esito della ricerca?

Tutte queste domande permettono di definire il profilo attuale che una realtà commerciale ha online. Da qui bisogna partire per strutturare un lavoro di crescita costante, che tenga conto di tutti gli aspetti (novità del settore, concorrenza, peculiarità, eccetera).A titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, possiamo individuare 5 fondamentali campi di azione di una Web Agency che consentono di far crescere l’azienda che seguono.

Realizzazione e ottimizzazione di siti web

I siti web. Nell’epoca dei social vale ancora investire nei siti? Sì, certo. Questi sono lo spazio personale di un professionista o di un’azienda. Le pagine e i profili social, invece, sono ospitati su altre piattaforme che hanno peculiarità e normative proprie. Ma il ruolo di una Web Agencynon si limita solo alla costruzione e messa online del sito, ma soprattutto all’ottimizzazione. Ovvero a tutti quegli interventi correttivi e di miglioramento finalizzati a rendere i contenuti del sito più utili per il lettore e più semplici da leggere (appetibili) per i motori di ricerca.

Strategie digitali e pubblicità online

Se come abbiamo detto il web è uno spazio dinamico e vivo, anche la pubblicità online deve essere tale e non statica come poteva essere quella tradizionale. Anche per questo è corretto parlare di strategie, in quanto sono diversi i canali e le possibilità che si possono percorrere.

Brand reputation

L’obiettivo delle strategie digitali applicate alla pubblicità online è quello di migliorare o creare una brand reputation positiva. Si tratta della reputazione online. Essa può essere di un brand, di un prodotto, ma anche di una persona. Il lavoro in questo senso non è solamente promozionale, ma anche propositivo, mirato a far conoscere e ad approfondire le caratteristiche e le peculiarità di quel servizio, di quell’azienda o di quel professionista.

Corsi online

Una Web agency professionale organizza e gestisce anche dei corsi online per approfondire determinate tematiche del digital. Questo ha due finalità: far crescere l’interesse verso un determinato argomento, ma anche intercettare altri professionisti. Così si crea una rete di professionisti che collaborano tra loro e che uniscono competenze, strumenti e capacità al servizio dei lavori della Web Agency. Che, lo ricordiamo, è quello di promuovere e migliorare il business di un’azienda.

Assistenza al cliente

Infine, ma non meno importante, l’assistenza. L’attività della Web Agency non cessa nel momento in cui il sito o la piattaforma web viene messa online. Quella è solo la prima parte di un lungo lavoro di monitoraggio, ottimizzazione e individuazione di nuove opportunità. Per questo parliamo di un lavoro dinamico, come lo è il web. È come navigare in un oceano che a volte può essere quieto e a volte tempestoso. Per affrontare viaggi di questo tipo bisogna avere le risorse, ma anche l’equipaggio adatto e un’imbarcazione pronta ad adattarsi alle diverse condizioni climatiche. La Web Agency con i suoi professionisti è proprio questo, con l’obiettivo di raggiungere un’unica meta: il successo dell’azienda che sceglie di viaggiare su quell’imbarcazione (Web Agency) solcando i migliori mari del mondo (il Web).