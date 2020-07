Colora la tua estate con CRUNCHY ! Il panino che non ti aspetti, provare per credere!

A San Salvo, in Via Istonia 8, nel locale dove esisteva la pizzeria Mascalzone adesso è aperto CRUNCHY

il FastFood che mancava, CRUNCHY, Vi aspetta per proporvi e farvi degustare i nuovi panini a base di pesce: Fishburger coloratissimi e gustosissimi. Inoltre da CRUNCHY potrete trovare prodotti di friggitoria e tutti i classici hamburger.

Per info e ordinazioni: 3200745795

Segui CRUNCHY sulle Pagine Social

Facebook: https://www.facebook.com/Crunchyfastfoods/

Instagram: https://instagram.com/crunchyfastfood?igshid=15cul3hd8ps9a