Riapre a San Salvo Marina l'area giochi per i più piccoli nel piazzale tra via Vasco de Gama e via Emilio baldacci.

Magic Land Baby è il luogo ideale per far divertire i turisti e i sansalvesi più piccini. Nell'area attrezzata in tutta sicurezza ci sono scivoli, altalene ma soprattutto gonfiabili e giochi adatti alle esigenze dei piccoli.